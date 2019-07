Universität Bonn ernennt Otto Strecker zum Honorarprofessor

Bonn (ots) - Otto A. Strecker, Vorstand der BeratungsgesellschaftAFC Consulting Group AG wurde zum Honorarprofessor der RheinischenFriedrich-Wilhelms-Universität Bonn ernannt. Er will den Studierendenim Bereich der Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaft sowie derAgrarwissenschaften nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch eineBrücke zwischen Theorie und Praxis bauen.Der Vorstand der auf die Food Value Chain spezialisiertenBeratungsgesellschaft wurde zum Honorarprofessor ernannt. Dergebürtige Bonner Ökonom ist seit dem Jahr 2000 Vorstand undgeschäftsführender Gesellschafter der AFC Consulting Group. Seit 2007wirkt er als Lehrbeauftragter an der Universität Bonn. Die Ernennungdurch den Rektor der Universität Bonn, Professor Dr. Michael Hoch,erfolgte auf Vorschlag der landwirtschaftlichen Fakultät."Die Ernennung ist für mich eine große Ehre, über die ich michsehr freue. Es ist für mich persönlich und für dasBeratungsunternehmen AFC stets eine Bereicherung, Studierende an dievielfältig vernetzten ökonomischen und benachbarten Fragestellungenentlang der sektoral und regional komplexen Wertschöpfungskette derAgrar- und Ernährungswirtschaft heranzuführen. Entlang dieser Kettearbeiten in Deutschland rund fünf Millionen Menschen an Themen vonSaatgut bis Fast Food. Die Food Value Chain wird in der öffentlichenWahrnehmung gegenüber anderen Wirtschaftszweigen noch unterschätzt",kommentiert Otto A. Strecker die Ernennung durch den Rektor. DerAustausch zwischen Beratung und Forschung wirke wie einTransmissionsriemen in beide Richtungen, zeigte er sich überzeugt.Die AFC Consulting Group AG, Bonn, ist eine vielfachausgezeichnete Beratungsgruppe mit dem Branchenfokus auf die FoodValue Chain. Seit 1973 werden auf wissenschaftlicher GrundlageBeratungsleistungen in den Bereichen Strategie, Organisation,Personal sowie Risiko- und Krisenmanagement für Unternehmen undöffentliche Institutionen erbracht. 35 Mitarbeiter sind an denStandorten in Bonn und Berlin beschäftigt.Pressekontakt:AFC Consulting Group AGFrau Sybille ZornDottendorfer Str. 8253129 BonnTel.: 0228/98579-12E-Mail: Sybille.zorn@afc.netOriginal-Content von: AFC Management Consulting, übermittelt durch news aktuell