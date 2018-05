Universia 2018 Salamanca: Universitäten als Vorreiter von Wandel (FOTO)

Mönchengladbach/Salamanca (ots) -Über 600 Rektoren aus 26 Ländern diskutierten am 21. und 22. Maiin Salamanca bei der IV. Internationalen Rektoren-Konferenz unter derÜberschrift "Universität, Gesellschaft, Zukunft" und waren sichschnell einig: Der rasche Wandel von Gesellschaft und Wirtschaftstellt auch für das Bildungswesen eine Herausforderung für eingerechtes und nachhaltiges Wachstum dar. Ana Botín, Vorsitzende vonUniversia und Group Executive Chairman von Banco Santander, erklärte,dass Santander sich für eine wichtigere Rolle der Universitäteneinsetze, die sich den großen Herausforderungen unserer Zeit stellenmüssten.Der spanische König Felipe VI. würdigte im Beisein weitererhochrangiger Politiker und der Teilnehmer bei seiner Eröffnungsrededieses Engagement als weltweit einzigartige Initiative: "Universiaist ein exzellentes Beispiel für eine sinnvolle Zusammenarbeitzwischen Unternehmen und Universitäten, um Unternehmertum undBeschäftigung zu fördern. Damit leistet Santander einenwirkungsvollen Beitrag für unsere Gesellschaft." Banco Santander istlaut UNESCO der weltweit größte private Förderer in Bildung. Über denglobalen Unternehmensbereich Santander Universities kooperiert dasUnternehmen weltweit mit über 1 200 akademischen Institutionen.Ana Botín betonte, dass Bildung mehr Ressourcen haben müsse,sowohl öffentliche als auch private. "Bildung ist nicht alles, aberfast alles. Sie verwandelt uns: persönlich, emotional, kulturell undnatürlich finanziell", zeigte sie sich überzeugt. Gleichberechtigungund Freiheit sowie freies und kritisches Denken hätten ihren Ursprungin umfassender Bildung. Daher helfe Wissen, sich von Extremismus undPopulismus oder Versuchen, die öffentliche Meinung zu manipulieren,zu distanzieren.Ein weiterer Themenschwerpunkt in Salamanca: "Lernen und Lehren ineiner digitalen Welt". Viele Teilnehmer vertraten die Auffassung,eine Aufgabe der Universitätsausbildung bestehe auch darin, zulehren, wie man lernt und die passenden modernen Werkzeuge dafür zurVerfügung zu stellen.Der Vorstandsvorsitzende der Santander Consumer Bank AG, VitoVolpe, nahm ebenfalls an dem Treffen in Salamanca teil: "Die Fragenach dem Einfluss der Digitalisierung auf die Lehrmethoden und dasgesellschaftliche Rollenverständnis der Universitäten habe ich vorOrt intensiv mit Teilnehmern diskutiert. Dabei konnte ich mir eingutes Bild davon machen, was die Hochschulen weltweit bewegt."In der abschließenden "Declaration of Salamanca" formulierten dieProfessoren dann unter anderem auch das gemeinsame Ziel, sich nichtnur dem gesellschaftlichen Wandel zu stellen, sondern als Ortehöherer Bildung möglichst diesen Umbruch vorbildhaft anzuführen unddamit Vorreiter für eine gerechtere Gesellschaft zu sein. Innerhalbder zwei Tage erarbeiteten die Teilnehmer der Konferenz deshalbkonkrete Maßnahmen und Programme, die zum Ausgleich herrschenderUngleichheit an Hochschulen beitragen sollen.Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, Vizepräsident derGoethe-Universität Frankfurt und einer der deutschen Teilnehmer inSalamanca, sagte nach dem Treffen: "Ich bin uneingeschränkt davonüberzeugt, dass das interkontinentale Vernetzungsprojekt Universiaeine Erfolgsgeschichte ist, die alle Beteiligten noch weit in dieZukunft tragen wird."Santander Universitäten ist Teil des globalen UnternehmensbereichsSantander Universities, über den Banco Santander seit 1996 inzwischenweltweit rund 1.200 einzigartige Kooperationen mit Universitätenaufgebaut hat. Diese Kooperationen unterscheiden sich von jenenanderer nationaler und internationaler Banken: Banco Santanderfördert akademische Institutionen in den Bereichen Lehre undForschung, internationale Kooperationen, Wissens- undTechnologietransfer, Unternehmensinitiativen, Austauschmöglichkeitenfür Studenten und Innovation. Weitere Informationen zu SantanderUniversities können Sie im Internet unterwww.santander.com/universities abrufen. Informationen zu SantanderUniversitäten in Deutschland finden Sie unter www.santander.de.Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende 2017 über ein verwaltetes Vermögen (Einlagenund Investmentfonds) von 986 Milliarden Euro. Santander hat weltweitetwa 133 Millionen Kunden, 13.700 Filialen und rund 200.000Mitarbeiter. 2017 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von6,619 Milliarden Euro, eine Steigerung um 7 Prozent zumVorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut istin Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanziererin den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch beiKonsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischenBanco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. WeitereInformationen finden Sie unter www.santander.de.Pressekontakt:Franziska RexCommunications02161 690-7426Franziska.Rex@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell