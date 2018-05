Universia 2018 Salamanca: 80 % sehen Online-Schulungen als Bildungsfaktor

Mönchengladbach/Madrid (ots) -- Weltweite Umfrage zur Universität der Zukunft unter 9 000Mitgliedern der Universitätsgemeinschaft- Die Umfrageergebnisse sind unter anderem Diskussionsinhalt beider IV. Internationalen Rektoren-Konferenz Universia in Salamanca(21. und 22. Mai 2018)Banco Santander hat zur Vorbereitung auf die IV. InternationaleRektoren-Konferenz am 21. und 22. Mai 2018 in Salamanca eine Umfrageinnerhalb der Universitätsgemeinschaft zur Hochschule von morgendurchgeführt. Eines von vielen Ergebnissen: Nicht die Digitalisierungder Lehrmethoden ist vorrangiges Ziel, sondern die Universitätensetzen beispielsweise bei der Beschäftigung, der Aktualisierung undAusbildung des Lehrpersonals sowie der Förderung des UnternehmertumsSchwerpunkte. Immerhin 83 % sehen dennoch Online-Trainings alsErgänzung zum Präsenzunterricht als hilfreich an. Die Nutzungdigitaler Kanäle für Schulungen betrachten darüber hinaus 80 % derbefragten Universitätsstudenten und Lehrkräfte als einen guten Weg,um den Zugang unterprivilegierter sozialer Gruppen zu Bildung zuerleichtern- eine Maßnahme, die zur sozialen Integration undChancengleichheit beitragen würde.Dies sind nur einige der Ergebnisse einer Umfrage der aufMarktforschung spezialisierten Agentur IPSOS, um mehr über dieMeinung der Hochschulgemeinschaft zur Digitalisierung, Forschung undzum gesellschaftlichen Beitrag der Universitäten der Zukunft zuerfahren. Mehr als 9 000 Studenten aus 19 Ländern nahmen daran teil.Onlinekurse im Vergleich zu PräsenzkursenHeutzutage werden Onlinekurse immer noch verstärkt als eineErgänzung zu einer Vorlesung angesehen, anstatt einervollumfänglichen Alternative. Dies liegt daran, dass mehr als 50 %der Befragten in ihrem Online-Campus, den verfügbaren Medien undGeräten, der Qualität der Internetverbindung, der Nutzung digitalerRessourcen und der digitalen Ausbildung von Lehrern noch viel Raumfür Verbesserungen sehen. 66 % der Befragten in den 19 Ländernglauben jedoch, dass die Zukunft der universitären Ausbildung aufgemischten Studienplänen basieren wird.Diskussionsinhalte für Universia 2018Die IV. Internationale Rektoren-Konferenz wird unter dem Motto"Universität, Gesellschaft und Zukunft" an der Universität vonSalamanca abgehalten, die in diesem Jahr auch ihren 800. Geburtstagfeiert. Die Vorsitzende von Universia und Group Executive Chairmanvon Banco Santander Ana Botín ist Gastgeberin des Forums fürAkademiker und andere hochrangige Persönlichkeiten, die über die dreiEckpfeiler der Universität von morgen diskutieren: "Lehren und Lernenin einer digitalen Welt", "Forschung an der Universität: EinParadigma, das überprüft werden muss?" und "Beitrag von Universitätenzur territorialen und sozialen Entwicklung".In Salamanca werden mehr als 600 Rektoren und akademischeVertreter aus 26 Ländern an Diskussionen zu diesen dreiSchlüsselthemen teilnehmen, auch unter Berücksichtigung derErgebnisse der IPSOS-Umfrage. Einer der deutschen Teilnehmer istProf. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, Vizepräsident derGoethe-Universität Frankfurt. Er war auch schon vor vier Jahren inRío de Janeiro bei Universia 2014 dabei und freut sich auf dieKonferenz: "Salamanca wird substanziell zu einer Stärkung desweltweiten Universitätsnetzes beitragen, was nicht nur dieWissenschaft stärken wird. In weltpolitisch unruhigen Zeiten stelltUniversia 2018 auch ein Friedensprojekt dar."Diese globale Debatte kann helfen, die Universität von morgenaufzubauenDie IV. Internationale Rektoren-Konferenz Universia folgt denVeranstaltungen in Río de Janeiro (Brasilien, 2014), Guadalajara(Mexiko, 2010) und Sevilla (Spanien, 2005). Die Debatte kann in densozialen Medien der Konferenz und auf der offiziellen Website(www.universiasalamanca2018.com) im Stream verfolgt werden. Am Endewird die "Declaration of Salamanca" veröffentlicht, die diewichtigsten Schlussfolgerungen und Vorschläge enthalten wird, um beimAufbau der Universität von morgen zu helfen und diese Mission alsMotor für Fortschritt und soziale Entwicklung voranzutreiben.Die Veranstaltung wird unterstützt von Banco Santander, dem lautUNESCO weltweit größten privaten Förderer in die Bildung über denglobalen Unternehmensbereich Santander Universities(www.santander.com/universidades). 