Universal: Kommt jetzt der Schock?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Universal unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Tabak". Die Universal-Aktie notierte am 27.07.2018 mit 66 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir Universal auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Universal-RSI ist mit einer Ausprägung von 12,82 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 50, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Dividende: Universal schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Consumer Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,55 % und somit 2,45 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,09 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,07. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Universal zahlt die Börse 14,07 Euro. Dies sind 67 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Consumer Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 42,23. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.