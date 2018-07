Universal Technical Institute: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Der Kurs der Aktie Universal Technical Institute stand am 23.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 3,28 USD. Der Titel wird der Branche "Bildungsdienste" zugerechnet.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Universal Technical Institute einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Universal Technical Institute jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Universal Technical Institute mit einer Rendite von -10,87 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die "Consumer Services"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,25 Prozent. Auch hier liegt Universal Technical Institute mit 25,12 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

