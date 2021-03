Universal Stainless & Alloy Products: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Für die Aktie Universal Stainless & Alloy Products stehen per 07.03.2021, 09:17 Uhr 10.09 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Universal Stainless & Alloy Products zählt zum Segment "Stahl".

Nach einem bewährten Schema haben wir Universal Stainless & Alloy Products auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Universal Stainless & Alloy Products erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um 5,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -11,8 Prozent im Branchenvergleich für Universal Stainless & Alloy Products bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,05 Prozent im letzten Jahr. Universal Stainless & Alloy Products lag 11,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 37,89 liegt Universal Stainless & Alloy Products über dem Branchendurchschnitt (6 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 35,66 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Universal Stainless & Alloy Products ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Universal Stainless & Alloy Products-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,14, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 29,1, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

