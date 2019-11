Universal Stainless & Alloy ProductsIst es endlich vollbracht, ?

Universal Stainless & Alloy Products weist am 12.11.2019, 23:22 Uhr einen Kurs von 14.58 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Stahl" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Universal Stainless & Alloy Products auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Universal Stainless & Alloy Products-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Universal Stainless & Alloy Products-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 21 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 38,8 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (15,13 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Universal Stainless & Alloy Products somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Universal Stainless & Alloy Products. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um negative Themen, wobei es keine positive Diskussion zu verzeichnen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Universal Stainless & Alloy Products daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Universal Stainless & Alloy Products von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Universal Stainless & Alloy Products mit einem Wert von 27,31 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,12 , womit sich ein Abstand von 3 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.