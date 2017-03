Universal Display (OLED): Was passiert hier gerade?

Rückblick: Das US-Unternehmen Universal Display (ISIN: US91347P1057) entwikkelt organische Leuchtdioden und gehört in den Halbleiterbereich. Seit dem Bruch des Dreiecks, welches sich Ende des vorigen Jahres ausbildete, kennen die Bullen kein Halten mehr. Die Kurse explodieren geradezu und der Trend zeigt weiterhin klar und deutlich nach oben.

Meinung: Immer wieder sehen wir kleine Zwischenkonsolidierungen, welche sich nach steilen Anstiegen bilden. Gerade der Ausbruch aus diesen Formationen hat in den letzten Wochen immer wieder zu neuen kräftigen Impulsen nach oben geführt. So könnte der Ausbruch aus der derzeitigen Verschnaufpause erneut starke Kaufsignale auslösen, welche die Aktie eventuell sogar in Richtung der magischen Marke von 100 USDollar bringen könnten.

