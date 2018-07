Universal: Aktienanalyse vom 19.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "ALTIMA RESOURCES LTD":

Für die Aktie Universal aus dem Segment "Wasserversorgung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 18.07.2018 ein Kurs von 0,3 HKD geführt.

Wie Universal derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Universal. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Universal daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Universal von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Universal erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,23 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Utilities"-Branche sind im Durchschnitt um 1,1 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -4,33 Prozent im Branchenvergleich für Universal bedeutet. Der "Utilities"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,1 Prozent im letzten Jahr. Universal lag 4,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Universal für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Universal für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Universal insgesamt ein "Hold"-Wert.