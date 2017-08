Universa erwartet Einnahmen über 100 Millionen USD im kommenden ICO

Moskau (ots/PRNewswire) -Auf dem Kryptobasarforum, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklungund Regulierung des Kryptowährungsmarkts in Russland liegt, gab derSchöpfer der Universa-Plattform, Alexander Borodich, ehemaligerTopmanager von Russlands größtem IT-Unternehmen Mail.ru Group, derjetzt den Venture Club-Venture-Fonds leitet, seine Absicht bekannt,beim Initial Coin Offering (ICO) über 100 Millionen US-Dollareinzunehmen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/546419/Universa_Logo.jpg )Man rechnet damit, dass Universa finanziell erfolgreichenProjekten wie Tezos (230 Millionen USD) und EOS (200 Millionen USD)Konkurrenz machen wird. Borodich ist der Meinung, dass die Gründungvon Universa vergleichbar mit der Revolution im Handel nach derEinführung von Papiergeld oder dem Internet nach der Einführung vonhttp ist."Die Abhängigkeit der Blockchain von mit hohen Kosten verbundenemMining ähnelt der Abhängigkeit von Goldmünzen vom Goldpreis", sagtBorodich. "Universa bietet eine einfache und billige Methode zurErstellung intelligenter Verträge oder intelligenter Banknoten - eineArt Kapsel mit einer Zahlungsverpflichtung des Emittenten."Die Besonderheit von Universa ist ein Thin-Protocol mit einemFat-Client - im Gegensatz zu Ethereum, das ein Fat-Protocolverwendet. Jeder Anbieter, Lieferant oder Marktakteur kann innerhalbvon Universa seinen eigenen lokalen Service einbringen, unabhängigvon anderen, und Zahlungstransaktionen in beliebigen Tokens oderWährungen tätigen.Für Borodich ist es wichtig, dass Universa nicht als Anbietereiner Kryptowährung agiert. Universa liefert Blockchain-Technologieund Schnittstellen zur Erstellung intelligenter Verträge undAnwendungen, die auf der Universa-Blockchain basieren, und dieseintelligenten Verträge von Universa können dann ebenso wie einintelligenter Autoschlüssel für Carsharing-Dienste, Hotelgeschäfte,Unterhaltungszentren, Wellness-Einrichtungen, "intelligente Häuser",an Tankstellen, Mautstellen und auf Parkplätzen genutzt werden.Borodich gab ein Beispiel für die Anwendung von Universa in derFrachtauslieferung: "Das Etikett auf den mit einem RFID-System (dieMethode zur automatischen Identifizierung von Objekten, die Datenmithilfe von Funksignalen liest und schreibt) versehenen Smart-Sealswird vom Terminal gelesen, und der Benutzer erhält dieFrachtbeschreibung sowie eine Reihe nötiger Details. Hierzu brauchter lediglich ein Smartphone mit einemUniversa-Blockchain-Mobile-Node."Universa bietet viele Vorteile im Vergleich zur Konkurrenz:Universa ist so schnell, dass damit 10.000 Transaktionen pro Sekundemöglich sind - im Gegensatz von Etherium, das es auf 15 Transaktionenbringt, und Bitcoin mit nur drei bis sechs. Außerdem sind dieTransaktionen in Universa zehnmal billiger und benötigen kein Mining.Der Beginn des Universa-ICO wird in Kürze bekannt gegeben. Hierkönnen Sie die Nachrichten zum Projekt verfolgen: http://universa.iooder unter der offiziellen Gruppe auf Facebook(https://www.facebook.com/Universablockchain/).Die Experten auf dem Forum erwähnten, dass Projekte in Russlandbei Investoren beliebt sind und dass die Kapitalisierung desKryptowährungsmarkts die 95-Milliarden-Dollar-Marke überschrittenhat. Auf diese Weise nahmen MobileGO (53 Millionen USD), SONM (35Millionen USD), Polibius (Millionen USD) und Waves (16 Millionen USD)Zigtausende Millionen von Dollar in nur wenigen Monaten ein. Nebenden Kryptoinvestoren und Gründern der ICO-Projekte sprachen auch dieDuma-Vertreter des russischen Staats und die Leiter derindustriespezifischen Sektoren der führenden russischen Bankhäuser.Pressekontakt:Alexander Borodich+7(926)147-30-59Original-Content von: Universa, übermittelt durch news aktuell