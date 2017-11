Moskau (ots/PRNewswire) -Das spezialisierte Portal icorating.com hat eine umfangreicheAnalyse zu Universa Token Sale erstellt, zu der auch einedetaillierte Studie der technischen Funktionen, zum Projektteam undden Zukunftsaussichten gehört. Laut der Agentur bedeutet das Rating"Stable+", dass Universa eine vertrauenswürdige Stärke aufweist: DieExperten haben die Teilnahme am Token Sale genehmigt und es alssicher und zuverlässig eingestuft.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/591533/Universa_Logo.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/603680/Universa_Borodich.jpg )Die Autoren haben zuallererst die Andersartigkeit von Universa imVergleich zu anderen Blockchain-Projekten angemerkt. Entgegen vielenCrypto-Startups, die auf bestehenden Protokollen beruhen, hat sichdas Team von Universa darauf konzentriert, eine eigene, grundlegendandere Blockchain zu entwickeln, die einfach mit jedem anderenProtokoll funktioniert, indem nur wichtige Daten genutzt werden unddiese im entwickelten Protokollframework verbunden werden. Universabietet persönliche Smart Contracts für die Durchführung vonverschiedenen Prozessarten und jeglichen Geschäftsformen. AlleDatensätze in der Blockchain sind dezentral und Prozesse könnenasynchron durchgeführt werden. Entgegen derzeitig beliebtenBlockchains erfolgt keine Datensammlung in Universa. All dies wirdmithilfe der DAG-Technologie erreicht.Dass keine Datensammlung erfolgt, bedeutet, dass Universa derzeitein währungsfreies Protokoll ist: UTN Token wurde geschaffen, umKommissionen an Knoten zu zahlen. Das Blockchain-Protokoll vonUniversa basiert selbst auf Smart Contracts, die denen von Ethereumähneln. Zusammen mit der Möglichkeit, andere Smart Contracts zuverbinden und damit auf einer Baumstruktur aufbauende Prozesse zuhaben, können die Smart Contracts von Universa offline gespeichertwerden, bis die Daten in das Netzwerk transferiert werden. Universabeschreibt sich selbst als ein Projekt, das ein kryptografischesProtokoll für die allgemeine Nutzung anbietet, das mit den meisteneinflussreichen Kryptowährungen und den dahinterliegenden Blockchainskonkurrieren kann. Die Gründer von Universa sehen es als eineinnovative Plattform für Multi-Protokoll-Smart-Contracts.Für die erfolgreiche Entwicklung des Projekts wird es ausreichendsein, geringere Finanzmittel einzunehmen als die genannte Hardcap von99 Millionen $. Tatsächlich ist die bereits gesammelte Summe von 10Millionen $ für Universa ausreichend, um seine Pläne umzusetzen(sogenannte Softcap). Dieser Minimalbetrag findet sich imdetaillierten Budgetplan wieder und erlaubt dem Team, allegrundlegenden Funktionen zu implementieren. Daher legt dieRatingagentur nahe, dass die angekündigte Funktionalität desBlockchain-Protokolls von Universa in naher Zukunft gefragt seinwird, sodass das Projekt schnell an Boden zu gewinnen scheint.Pressekontakt:Evgeny Belousov+7-916-641-24-56Original-Content von: universa.io, übermittelt durch news aktuell