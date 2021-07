Univar Solutions und Dow erweitern internationale Partnerschaft um Zusammenarbeit im Bereich Beauty & Personal Care in China

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Downers Grove, Illinois (ots/PRNewswire) - Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen"), ein weltweit tätiger Distributor von Chemikalien und Inhaltsstoffen sowie Anbieter von Mehrwertdiensten, gab heute bekannt, dass es seine weltweite Geschäftsbeziehung mit Dow um eine Zusammenarbeit im Bereich Beauty & Personal Care für ausgewählte Produkte auf dem chinesischen Festland erweitert hat."Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit Dow. Wir wollen durch ein höheres Maß an Granularität und Einheitlichkeit im vertikalen Markt für Beauty & Personal Care Wachstumschancen schaffen", sagte Nick Powell, President, Specialty Chemicals & Ingredients bei Univar Solutions. "Wir freuen uns darauf, mit unserer technischen und Marketing-Expertise Dow als Partner für China zu unterstützen."Als einer der größten Distributoren von Dows Beauty & Personal Care-Inhaltsstoffen weltweit wird das engagierte Beauty & Personal Care-Team von Univar Solutions weiterhin in das Wachstum in China und im asiatisch-pazifischen Raum investieren. Univar Solutions besitzt Branchen-Know-how und erweiterte lokale technische, Vertriebs- und Marketing-Ressourcen, die das Unternehmen einsetzen will, um seinen Ruf als geschätzter und vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Lieferanten weiter auszubauen."Wir freuen uns sehr, unsere weltweite Beziehung mit Dow durch eine Zusammenarbeit auf dem chinesischen Festland zu erweitern", sagte Myron Li, General Manager, China und Südostasien bei Univar Solutions. "Wir arbeiten an der Schnittstelle von Wissenschaft und Technologie und können unseren internationalen und lokalen Kunden einen konsistenten und zuverlässigen Service bieten."Univar Solutions vertreibt seit mehr als 30 Jahren Dow-Inhaltsstoffe in verschiedenen Regionen von Amerika bis Europa und jetzt auch auf dem chinesischen Festland. Gemeinsam versorgen die Unternehmen ihre Kunden mit innovativen Inhaltsstoffen, Formulierungs-Know-how, Supply-Chain-Lösungen und Marktexpertise im Bereich Beauty & Personal Care, mit denen sie neue Produkte rechtzeitig und kostengünstig auf den Markt bringen können."Dow ist ein wichtiger Partner von Univar Solutions. Das Unternehmen trägt wesentlich dazu bei, dass wir unser Ziel verwirklichen können, die Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit aller zu gewährleisten", sagte Matthew Ottaway, Senior Vice President, Consumer Solutions bei Univar Solutions. "Wir wollen die Distribution neu definieren und der wertvollste Distributor für Chemikalien und Inhaltsstoffe auf dem Planeten sein. Partnerschaften mit Unternehmen wie Dow ermöglichen uns, unsere Kunden auf der ganzen Welt besser zu bedienen."Erfahren Sie mehr (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220273-1&h=564844161&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220273-1%26h%3D1169141994%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.univarsolutions.com%252Fsuppliers%252Fdow%252F%26a%3DLearn%2Bmore&a=Erfahren+Sie+mehr) über die Beziehung zwischen Univar Solutions und Dow auf der ganzen Welt.Informationen zu Univar SolutionsUnivar Solutions (NYSE: UNVR) ist ein führender, weltweit tätiger Distributor von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen mit einem erstklassigen Portfolio, in dem die weltweit führenden Hersteller vertreten sind. Mit der größten privaten Transportflotte der Branche und nordamerikanischen Vertriebskräften, beispiellosem Logistik-Know-how, fundiertem Markt- und Regulierungswissen, erstklassiger Formulierungsentwicklung und führenden digitalen Tools ist das Unternehmen gut dafür aufgestellt, maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions unterstützt Kunden und Lieferanten bei der Innovation und dem gemeinsamen Wachstum. Weiteres erfahren Sie auf UnivarSolutions.com.Informationen zu DowDow kombiniert eine breite internationale Aufstellung, Asset-Integration und -Skalierung, fokussierte Innovation und führende Geschäftspositionen, um profitables Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen strebt danach, das innovativste, kundenorientierteste, integrativste und nachhaltigste Unternehmen im Bereich der Materialwissenschaften zu werden. Dows Portfolio in den Bereichen Kunststoffe, industrielle Zwischenprodukte, Lacke und Silikone bietet eine breite Palette an differenzierten, wissenschaftlich fundierten Produkten und Lösungen für seine Kunden in wachstumsstarken Marktsegmenten wie Verpackung, Infrastruktur und Consumer Care. Dow betreibt 109 Produktionsstandorte in 31 Ländern und beschäftigt rund 36.500 Mitarbeiter. Dow erzielte 2019 einen Umsatz von rund 43 Milliarden US-Dollar. Verweise auf "Dow" oder "das Unternehmen" beziehen sich auf Dow Inc. und ihre Tochtergesellschaften.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unsere Absichten, Überzeugungen, Erwartungen und Vorhersagen für die Zukunft, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung gelten. Dazu gehören, ohne Einschränkung, Aussagen zu den Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen, die erwarteten zukünftigen Ergebnisse und die finanzielle Performance des Unternehmens, die Liquiditätslage und die Cashflows, Maßnahmen zur Kostenkontrolle und Kostensenkung, erwartete Nettosynergien aus der Nexeo-Akquisition, Investitionsausgaben und andere Aussagen zum Streamline 2022-Programm des Unternehmens und anderen Initiativen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen und Annahmen abweichen. Eine detaillierte Erörterung dieser Faktoren und Unsicherheiten ist in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission enthalten. Zu den potenziellen Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen könnten, zählen unter anderem: die breite geografische Ausbreitung der COVID-19-Pandemie; die Dauer und Schwere der COVID-19 Pandemie; aktuelle und neue Maßnahmen, die von Regierungsbehörden ergriffen werden können, um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie anzugehen oder auf andere Weise zu mildern; die potenziell negativen Auswirkungen von COVID-19 auf die Weltwirtschaft und unsere Kunden und Lieferanten; die Gesamtauswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft, unserer Betriebsergebnisse und unsere finanzielle Lage; andere Schwankungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere in der industriellen Produktion und die Anforderungen unserer Kunden; der Zeitpunkt und das Ausmaß eines wirtschaftlichen Aufschwungs, signifikante Veränderungen der Geschäftsstrategien der Produzenten oder der Geschäftstätigkeit unserer Kunden; erhöhter Wettbewerbsdruck, auch aufgrund der Konsolidierung der Wettbewerber; eine signifikante Änderungen der Preisgestaltung, der Nachfrage und der Verfügbarkeit von Chemikalien; unsere Verschuldung; die von unseren Schuldinstrumenten auferlegten Beschränkungen und unsere Fähigkeit, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu erhalten; das breite Spektrum von Gesetzen und Vorschriften, denen wir unterliegen, einschließlich weitreichender Gesetze und Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Unfähigkeit, das Geschäft und die Systeme von Unternehmen, die wir erwerben, einschließlich von Nexeo zu integrieren oder die erwarteten Vorteile solcher Übernahmen umzusetzen; potenzielle Geschäftsstörungen und Sicherheitsverletzungen, einschließlich Cyber-Sicherheitsverletzungen; die Unfähigkeit, ausreichendes Betriebskapital zu erwirtschaften; die Erhöhung der Transport- und Kraftstoffkosten und Veränderungen in unserer Beziehung zu Drittanbietern; Unfälle, Sicherheitsmängel, Umweltschäden, Produktqualität und Haftungsfragen und Rückrufaktionen; größere oder systemische Lieferausfälle, die unser Vertriebsnetz oder unsere Produkte betreffen; betriebliche Risiken, für die wir möglicherweise nicht ausreichend versichert sind; laufende Rechtsstreitigkeiten und andere rechtliche und regulatorische Risiken; Herausforderungen im Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Zins- und Währungsschwankungen; mögliche Wertminderungen des Geschäfts- oder Firmenwerts; Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Akquisitionen, Ventures und strategischen Investitionen; negative Entwicklungen, die unsere Pensionsfonds und die betriebliche Altersversorgung betreffen; Arbeitsunfälle im Zusammenhang mit dem gewerkschaftlich organisierten Teil unserer Belegschaft; sowie die anderen Faktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Wir weisen darauf hin, dass die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gemacht oder angedeutet werden. Darüber hinaus lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen an der Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie "könnten", "planen", "suchen", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben" oder "weiter" oder deren Verneinung oder Abweichungen davon oder ähnliche Begriffe erkennen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Änderungen der Annahmen, das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse oder sonstiges widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1559390/Univar_Solutions_Dow_Agreement.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220273-1&h=3769947827&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220273-1%26h%3D398186005%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1559390%252FUnivar_Solutions_Dow_Agreement.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1559390%252FUnivar_Solutions_Dow_Agreement.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1559390%2FUnivar_Solutions_Dow_Agreement.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1557724/Univar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220273-1&h=3935497094&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220273-1%26h%3D3056592415%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1557724%252FUnivar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1557724%252FUnivar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1557724%2FUnivar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg)Pressekontakt:InvestorenpflegeHeather Kos+1 844-632-1060IR@univarsolutions.comoder PressekontaktDwayne Roark+1 331-777-6031mediarelations@univarsolutions.comOriginal-Content von: Univar Solutions Inc., übermittelt durch news aktuell