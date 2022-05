Univar Solutions und ANGUS erweitern ihre Vertriebsvereinbarung in Europa auf die Märkte für häusliche Pflege und industrielle Reinigung

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -Erweitert das Portfolio von Univar Solutions an Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen für die Formulierung von ReinigungsproduktenEurope, Univar B.V., eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), einem weltweit führenden Distributor von Grund- und Spezialchemikalien und -inhaltsstoffen sowie Anbieter von Mehrwertdiensten, gab heute die Ausweitung seiner Vertriebsvereinbarung mit ANGUS Chemical Company („ANGUS"), einem weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien für die Bereiche Biowissenschaften, Haushalts- und Körperpflege sowie Industrie, auf den gesamteuropäischen Markt für Haushalts- und Industriereinigung (HIC) bekannt. Diese Vereinbarung wird es Univar Solutions ermöglichen, seinen Kunden neben umfassender technischer Innovation und Beschaffungsunterstützung auch einen erweiterten Zugang zu Spezialreinigungsmitteln zu bieten.Kunden von Univar Solutions in ganz Europa haben jetzt Zugang zu den Spezialadditiven von ANGUS, wie AMP™ (Aminomethylpropanol) und TRIS AMINO™ Crystals (Tromethamin), die die Leistung, das Sicherheitsprofil und die Stabilität von Reinigungsprodukten selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen verbessern sollen. Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung wird Univar Solutions auch ULTRA PC™-Qualitäten von ANGUS-Aminoalkoholen für Kunden aus den Bereichen Haushalts- und Industriereinigung anbieten, die einen niedrigen Gehalt an sekundären Aminen wünschen.„Bei Univar Solutions unterstützen wir Hersteller von Haushalts- und Industriereinigern rund um den Globus durch ein Hub-and-Spoke-Modell von Solution Centern, die Prototypen, Trendkits, Leistungs- und Rohstoffbewertungen und -formulierungen sowie technische Unterstützung anbieten", sagte Aaron Lee, Globaler Vizepräsident für Haushalts- und Industriereinigung bei Univar Solutions. „Mit einem umfangreichen Portfolio an Materialien von einigen der weltweit führenden Lieferanten von Spezial- und Kernprodukten kann Univar Solutions dabei helfen, leistungsfähigere und nachhaltige Lösungen für Waschmittel, Glasreiniger und andere einzigartige Anwendungen zu entwickeln; diese Vereinbarung wird die Lieferketten und die Produktentwicklung in ganz Europa weiter unterstützen."Die Vereinbarung erweitert die Beziehung zwischen Univar Solutions und ANGUS, die heute Kunden in den Märkten Beauty & Personal Care (BPC) und Coatings, Adhesives, Sealants & Elastomers (CASE) sowie Rubber & Plastic Additives bedient. ANGUS bietet ein einzigartiges Portfolio an weltweit registrierten Aminoalkohol-Additiven, die komplexe HIC-Formulierungsanforderungen erfüllen und das umfangreiche Angebot an Spezialinhaltsstoffen und Lösungen von Univar Solutions ergänzen.„Unser Portfolio an Spezialadditiven kombiniert überlegene Leistung mit sichtbaren, messbaren Vorteilen in einer breiten Palette von Endanwendungen, von der Geschirr-, Textil- und Haustierpflege bis hin zur schweren Oberflächenreinigung", sagte Liam Doherty, Leitender Vizepräsident - Europa, Naher Osten, Afrika und Indien bei ANGUS Chemical Company. „Wir freuen uns, unsere bestehende Vereinbarung mit Univar Solutions und deren breitem Netzwerk und tiefem Fachwissen im Bereich der Haushalts- und Industriereinigung zu erweitern, um Formulierer und Hersteller in ganz Europa, die ANGUS-Chemikalien verwenden, besser zu bedienen."Univar Solutions und sein Team aus Wissenschaftlern, Formulierungsexperten und Anwendungsspezialisten tragen dazu bei, dass Gemeinschaften gesund, ernährt, sauber und sicher bleiben, indem sie zur Entwicklung und Bereitstellung nachhaltigerer Reinigungsprodukte beitragen. Da die Verbraucher zunehmend nach nachhaltigeren Produktformulierungen mit außergewöhnlicher Leistung verlangen, arbeitet unser Expertenteam in einem Netzwerk von globalen Solution Centern daran, die Markteinführung zu beschleunigen, Probleme zu lösen und durch menschlichen Einfallsreichtum Innovationen bei den Inhaltsstoffen zu liefern.Erfahren Sie mehr über den Geschäftsbereich Homecare & Industrial Cleaning von Univar Solutions unter: https://www.univarsolutions.com/industries/homecare-industrial-cleaning (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3548684-1&h=1899013802&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3548684-1%26h%3D2063942831%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.univarsolutions.com%252Findustries%252Fhomecare-industrial-cleaning%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.univarsolutions.com%252Findustries%252Fhomecare-industrial-cleaning&a=https%3A%2F%2Fwww.univarsolutions.com%2Findustries%2Fhomecare-industrial-cleaning).Informationen zu Univar SolutionsUnivar Solutions (NYSE: UNVR) ist ein führender, weltweit tätiger Distributor von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen mit einem erstklassigen Portfolio, in dem die weltweit führenden Hersteller vertreten sind. Mit der größten privaten Transportflotte der Branche und nordamerikanischen Vertriebskräften, beispiellosem Logistik-Know-how, fundiertem Markt- und Regulierungswissen, erstklassiger Formulierungsentwicklung und führenden digitalen Tools ist das Unternehmen gut dafür aufgestellt, maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit, die Ernährung, die Sauberkeit und die Sicherheit der Bevölkerung zu fördern und gleichzeitig Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und sich auf das gemeinsame Wachstum zu konzentrieren. Weiteres erfahren Sie auf UnivarSolutions.com.Informationen zu ANGUS Chemical CompanyANGUS ist ein weltweit führender Hersteller und Vermarkter von Spezialinhaltsstoffen für biotechnologische, pharmazeutische, Verbraucher- und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist innovativ durch seine einzigartige Nitroalkan-Chemie, einschließlich seiner Flaggschiffe AMP™ (Aminomethylpropanol) multifunktionale Additive und TRIS AMINO™ (Tromethamin) Puffer, die in voll integrierten, ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten und Deutschland hergestellt werden. ANGUS betreut seine Kunden weltweit über sechs regionale Kundenanwendungszentren in Chicago, Illinois, Paris, Frankreich, São Paulo, Brasilien, Singapur, Shanghai, China und Mumbai, Indien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Buffalo Grove, Illinois. www.angus.com 