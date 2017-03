Unitymedia und Stadt Bochum bauen erste Gigabit-City Deutschlands / Partnerschaft macht Gigabit-Geschwindigkeiten großflächig in deutscher Großstadt verfügbar (FOTO)

Hannover/Köln/Bochum (ots) -Die Stadt Bochum wird die erste Großstadt Deutschlands, in dernahezu flächendeckend Internet mit Gigabitgeschwindigkeit verfügbarist. Dafür sorgt eine Kooperation zwischen dem KabelnetzbetreiberUnitymedia, der Stadt Bochum und den Stadtwerken Bochum, die heute imBeisein von Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Garrelt Duin aufder Cebit in Hannover bekannt gegeben wurde.In einer Absichtserklärung vereinbarten die Partner einegemeinsame Initiative "Gigabit-City Bochum". Diese soll bis zum Endedes Jahres 2018 mehr als 95 Prozent der Bochumer Haushalte undUnternehmen in die Lage versetzen, Internet mitGigabitgeschwindigkeiten zu nutzen.Dafür stattet Unitymedia sein glasfaserbasiertes Kabelnetz inBochum mit gigabitfähigen Netzelementen aus und führt bis 2018 denneuen Übertragungsstandard DOCSIS 3.1 ein, der Basis für diegigaschnelle Datenübertragung im Kabelnetz ist. Dadurch wird in derRuhr-Metropole eine breite Versorgung mit Gigabit-Bandbreitenmöglich. Ab dem ersten Quartal 2018 können Bochumer Haushalte undUnternehmen bei Unitymedia Gigabit-Tarife buchen. Unitymedia erreichtüber sein Netz vor Ort heute bereits über 170.000 Haushalte - dassind rund 90 Prozent aller Bochumer Haushalte.Um weitere, bislang unterversorgte Stadtgebiete mit Glasfaser zuerschließen, beantragt die Stadt Bochum Mittel fürInfrastrukturmaßnahmen aus dem Bundesförderprogramm für denBreitbandausbau.Die Stadtwerke Bochum haben bereits 16.000 Wohneinheiten in derRuhrmetropole per Glasfaser angeschlossen. Bis Ende 2018 werden dieStadtwerke ihr Netz weiter ausbauen und über ihr bestehendes NetzGigabitgeschwindigkeiten anbieten.Gegenstand der Vereinbarung ist darüber hinaus eine gemeinsameMarketing-Kampagne. In einem ersten Schritt wurde dazu bereits eingemeinsames Logo "Gigabit-City Bochum" entwickelt, das auf der Cebiterstmals präsentiert wurde.Garrelt Duin, Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen"Die Bochumer Initiative ist ein hervorragendes Beispiel dafür,wie Kooperationen zwischen Telekommunikationsunternehmen und Kommunenden flächendeckenden Ausbau des schnellen Internets voranbringen.Stadt und Netzbetreiber leisten im Herzen des Ruhrgebiets einenwichtigen Beitrag, um die Ziele unserer Gigabit-Strategie zuerreichen. Nordrhein-Westfalen ist und bleibt das mit Abstand ambesten versorgte Flächenland. Denn eine erstklassige Infrastrukturist die Basis dafür, dass wir die Chancen der Digitalisierung nutzenkönnen."Thomas Eiskirch, Oberbürgermeister der Stadt Bochum"Dieses Angebot ist für Großstädte in Deutschland einzigartig.Damit wird Bochum die schnellste Stadt Deutschlands. Gigabit-Citymarkiert einen Meilenstein in der Entwicklung unserer Stadt und hatSignalwirkung für die Wahrnehmung Bochums als Standort fürUnternehmen und attraktiven Ort zum Leben und Arbeiten."Dietmar Spohn und Frank Thiel, Geschäftsführer der StadtwerkeBochum"Die Stadtwerke Bochum haben in den letzten Jahren die Grundlagefür den weiteren Ausbau geschaffen. Wir verfügen über das Know-how,um mit unseren Partnern Gigabit in Bochum flächendeckend verfügbar zumachen."Lutz Schüler, CEO von Unitymedia"Derzeit reden viele über die Gigabitgesellschaft. Wir schaffenFakten und machen Bochum zur ersten Gigabit-City - nicht nur inDeutschland, sondern auch im europaweiten Kabelnetz unsererKonzernmutter Liberty Global. Viele weitere Städte werden folgen."Aufrüstung auf neuen Kabelstandard ist Teil der AusbaukampagneGIGAWorldDie technische Aufrüstung Bochums zur ersten deutschen Großstadtmit flächendeckend verfügbaren Gigabit-Geschwindigkeiten ist Teil dereuropaweiten Ausbaukampagne GIGAWorld von Unitymedias KonzernmutterLiberty Global. Diese investiert in den kommenden Jahren mehrereMilliarden Euro, um europaweit mehre Millionen zusätzliche Haushalteneu an das Kabelnetz von Liberty Global anzuschließen. Darüber hinaussollen alle angeschlossenen Haushalte in die Lage versetzt werden,schnelles Internet mit Gigabit-Geschwindigkeiten zu nutzen.Über UnitymediaUnitymedia mit Hauptsitz in Köln ist der führendeKabelnetzbetreiber in Deutschland und eine Tochter von LibertyGlobal. Das Unternehmen erreicht in Nordrhein-Westfalen, Hessen undBaden-Württemberg 12,9 Millionen Haushalte mit seinenBreitbandkabeldiensten. Neben dem Angebot vonKabel-TV-Dienstleistungen ist Unitymedia ein führender Anbieter vonintegrierten Triple-Play-Diensten, die digitales Kabelfernsehen,Breitband-Internet und Telefonie kombinieren. Zum 31. Dezember 2016hatte Unitymedia 7,2 Mio. Kunden, die 6,4 Mio. TV-Abonnements und3,3 Mio. Internet- sowie 3,1 Mio. Telefonie-Abos (RGU) bezogen haben.Weitere Informationen zu Unitymedia unter www.unitymedia.de.Über BochumBochum ist mit über 370.000 Einwohnern die 16. größte StadtDeutschlands. Weltoffen und mitten im Ruhrgebiet hat sie sich diejunge, pulsierende Großstadt mit Lebensgefühl zu einem Zentrum fürWirtschaft, Wissenschaft und Bildung entwickelt. Der Hochschul- undTechnologiestandort Bochum bietet neben einem breiten Kultur- undFreizeitangebot auch eine überdurchschnittlich bürgerorientierteInfrastruktur. Mit der Ruhr-Universität und sieben weiterenHochschulen verfügt Bochum über eine einmalige Hochschullandschaftmit über 56.000 Studierenden, die das Stadtbild prägen. Wissenschaftund Wirtschaft sind in Bochum eng verzahnt. Insbesondere in denBereichen Gesundheit, IT-Sicherheit, Geothermie und Energieeffizienzspielen Bochumer Unternehmen an der Weltspitze mit. Insgesamtschätzen mehr als 15.000 Unternehmen in der Stadt die günstigenBedingungen für Produktion, Dienstleistung, Handel und Handwerk.Über Liberty GlobalLiberty Global ist mit seinen Tochtergesellschaften in über 30Ländern in Europa, Lateinamerika und der Karibik das weltweit größteinternational agierende Unternehmen im Bereich TV und Breitband.Liberty Global investiert in Infrastruktur, die seine Kunden an derdigitalen Revolution in vollem Umfang teilhaben lässt. Die Größe desUnternehmens und sein Engagement für Innovation versetzen es in dieLage, marktführende Produkte zu entwickeln, die über Netze dernächsten Generation verbreitet werden, die 25 Millionen Kundenmiteinander verbinden und die von über 50 Millionen TV-,Breitband-Internet- und Fernsprechdienste in Anspruch genommenwerden. Zudem versorgt Liberty Global 10 MillionenMobilfunkteilnehmer und bietet fünf Millionen WiFi-Zugangspunkte an.Liberty Globals Geschäfte sind in zwei Aktien gebündelt: LibertyGlobal Group (NASDAQ: LBTYA, LBTYB und LBTYK) für unsere Aktivitätenin Europa und LiLAC-Group (NASDAQ: LILA und LILAK, OTC Link: LILAB),die die Aktivitäten in Lateinamerika sowie der Karibik reflektiert.Die Liberty Global Gruppe arbeitet in elf europäischen Ländern unterden Marken Virgin Media, Unitymedia, Telenet und UPC. DieLiLAC-Gruppe hält auch 50 Prozent an VodafoneZiggo, einemniederländischen Joint Venture, dass 4 Millionen Kunden, 10 MillionenFestnetz-Abonnenten und fünf Millionen Mobilfunk-Abonnenten hat. DieLiLAC Gruppe arbeitet in über 20 Ländern in Lateinamerika und in derKaribik unter den Marken VTR, Flow, Liberty, Mas Movil und BTC.Zusätzlich betreibt die LiLAC-Gruppe ein Unterwasser-Glasfasernetz inder gesamten Region in über 30 Märkten. Weitere Informationen unterwww.libertyglobal.com.