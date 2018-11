Unitymedia GmbH verpflichtet Truesight-Marketscience Consulting Partnership zum Aufbau von internen Kapazitäten für Marketinganalysen

UM sagt anfängliche Verbesserung von 20 % bei derMarketingproduktivität aus Programm für Ermöglichung und AnalysenvorausNew York und London und Köln, Deutschland, und Delhi, Indien(ots/PRNewswire) - Die Truesight-Marketscience Partnership hat heuteden Abschluss eines "Analytics Enablement"-Programms von drei Monatenbekannt gegeben, das sich auf die Marketing Investment Productivityvon Unitymedia konzentrierte, einem führenden Kabelanbieter inDeutschland.Die Unitymedia GmbH (UM) ist der zweitgrößte Betreiber vonKabelnetzen und führende Anbieter von Breitbanddiensten inDeutschland und eine Tochtergesellschaft von Liberty Global, demgrößten internationalen Unternehmen im Bereich TV und Breitband. Manwünschte einen gründlicheren Ansatz bei Messung und Verwaltung vonInvestitionen in Vertrieb und Marketing. Es wurden tiefereErkenntnisse und belastbarere Informationen aus den Marketingdatengewünscht, da man weiterhin Investitionen in die Zukunft desMarketings vornimmt. Angesichts der strategischen Wichtigkeit wurdeentschieden, diese Kapazitäten intern zu schaffen. Es wurde einPartner benötigt, der das interne Team ermöglichen und schulen sowieeine moderne und anpassbare Analyseplattform bereitstellen konnte."Wir sahen den unmittelbaren Bedarf, uns in ein Unternehmen aufGrundlage von Daten zu verwandeln und gleichzeitig unsere Ausgabenfür maximale Effektivität zu optimieren und verbesserteZusammenarbeit zwischen den Abteilungen zu erzielen", sagte JamesOliver, Data Scientist Team Lead des Bereichs Customer Value &Strategic Marketing Initiatives bei Unitymedia. "Wir benötigten zudemeinen Partner, der unsere internen Analyseexperten schult,qualifiziert und danach unterstützt, welche dann für den gesamtenAnalyseprozess nach Abschluss des Projektes verantwortlich sind, ihnbetreiben und verwalten", sagte er.Truesight-Marketscience erhielt von UM den Zuschlag für daszweistufige Analyseprojekt zur Gestaltung und Umsetzung einesmehrphasigen "Marketing Analytics"-Programms, welches dieAuswirkungen von Marketingdynamiken, Investitionen und anderenUrsachen im Vertrieb, die den geschäftlichen Ergebnissen von UMzugrunde liegen, klären und messen würde. Als Entscheidungsgrundlageder Marketingplanung und künftiger Investitionen von UM wurden dieErgebnisse betrieblich mit einem Live-Szenario-Planungstoolumgesetzt. Zudem half Truesight-Marketscience UM beim Aufbau einesinternen Analyseteams, der Gestaltung und Umsetzung einesfirmeneigenen Enablement Path(TM) und der Lizenzierung seinerPlattform marketscience.studio(TM).Dr. Peter Cain, Gründer von Marketscience Consulting Ltd. undstrategischer Partner bei Truesight-Marketscience, brachte in dasProjekt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Schulung vonBlue-Chip-Kunden in der Ökonomie hinter den betriebswirtschaftlichenZahlen ein. "Unser Prozess der Ermöglichung ist eine Methode, die wiran den Bedarf der Kunden anpassen. Unsere Lösung versetzte UM in dieLage, unsere Marktanalysen intern zu nutzen, um Bemühungen zurErzielung von Nachfrage zu prognostizieren, messen und optimieren -und dies mit mehr Genauigkeit, Verständnis und Sicherheit."Nitesh Sahay, Geschäftsführer und Partner bei Truesight Consultingleitete die technischen Aspekte des Projektes mit einem Team derExperten von Truesight-Marketscience aus London, Delhi und New York."In der ersten Phase des Wissenstransfers spiegelte das Team vonUnitymedia das Analyseteam von Truesight. Es war wichtig, dass beideTeams auf derselben modernen Plattform tätig waren", sagte NiteshSahay. "Zudem war es entscheidend, dass wir vollständige undregelmäßige Schulung bereitstellten. Wir haben einen Ausbildungswegverfolgt, welcher das Team von UM in die Lage versetzte, dieAnsprüche dieses modernen Modellierungsansatzes schnell zu erfüllen."Die Arbeit geschah unter ungewöhnlich kurzenBereitstellungsfristen. Truesight-Marketscience verwendete einenFast-follow-Ansatz. Daten wurden gesammelt und Modelle geschaffen,während die internen Analyseexperten von UM gleichzeitig geschultwurden. Am Ende dieses Auftrages waren neue Methoden, unterstützendeTechnik und maßgeschneiderte Werkzeuge erzeugt, lizenziertbereitgestellt und intern bei Unitymedia ermöglicht. Damit wurdenMarketing Analytics vollständig umgesetzt."Die von uns geschaffene, erweiterte Plattform ist umfassendgenug, um einen künftigen Ausbau durch UM zu erlauben", sagte DavidDixon, einer der Gründer und Geschäftsführer von TruesightConsulting. "Wir verbleiben zwar aktiv und unterstützen das interneTeam von UM dabei, das Potenzial komplexerer Daten und Analysenumzusetzen, aber das Endziel besteht darin, eine minimale Rolle mitgelegentlichem QC und der Vermittlung von Best Practices zu spielen.UM ist jetzt in der Lage, die Erzeugung und Verbreitung vonErkenntnissen mit zu übernehmen. Letztlich werden sie dies abervollständig selbst tun.""Zwei Aspekte unserer Arbeit mit UM sollten speziell hervorgehobenwerden", sagte Sebastian Shapiro, einer der Gründer und Partner vonTruesight-Marketscience. "Zum Ersten halfen unsere einzigartigenAnalysemethoden UM dabei, neue Dimensionen in kurz- und langfristigenMarketingaktivitäten zu erkennen. Dies war zudem wichtig, um einneues Verständnis der Auswirkungen von Werbeaktionen zu erhalten, wasfür das Unternehmen von speziellem Interesse war.Zum Zweiten ermöglicht die Flexibilität unseresErmöglichungsprotokolls die direkte Erfüllung des Bedarfs von UMstatt eines universellen Ansatzes, der in der Branche typisch ist,und bei dem Kunden sich einem vorhandenen Verfahren anpassen müssen.Bei umfassenden Analysen befinden sich Kunden in unterschiedlichenStadien ihrer Kapazitäten. Darum haben wir Ermöglichungsmodelleentwickelt, um jedem geschäftlichen Modell zu entsprechen."Informationen zur Truesight-Marketscience PartnershipDie Truesight-Marketscience Partnership wurde zu Beginn des Jahres2018 von den Marketing-Innovatoren David Dixon und Sebastian Shapirobegründet, beide Gründer von Truesight Consulting, sowie Dr. PeterCain, Gründer und CEO der britischen Beratungsfirma MarketscienceConsulting Ltd. Die Partnerschaft beruht auf der gemeinsamenErkenntnis des einzigartigen Bedarfs von Unternehmen und Kunden mitAnalyseschwerpunkt, die umfassende Marketinganalysen mit den ModellenDo It Yourself (DIY) oder Do It With Me (DIWM) in Zusammenarbeit mitexternen Anbietern implementieren möchten. Truesight-Marketsciencevereint Lösungen bei Technik, Datenmodellierung und geschäftlichenInformationen, um signifikante Verbesserungen bei Ergebnissen undUmsätzen für seine Kunden zu erzielen. Das Unternehmen bietet diegesamte Palette erweiterter Dienste der Marketinganalysen an,darunter Marketing Mix Modelling (MMM), Multitouch Attribution (MTA),Analysen von Kundendaten, quantitative Analysen aus Umfragen,Szenarioplanung und -optimierung sowie Change-Management imMarketing. Das Unternehmen ist höchst innovativ in den BereichenTechnik, geistiges Eigentum, Bereitstellung von Produkten undBlue-Chip-Partnerschaften mit Wirtschaft und Forschung tätig.Truesight-Marketscience befindet sich in privatem Eigentum und istradikal transparent und unvoreingenommen und wird nicht durchkonkurrierende Interessen oder Gewinn/Verlust behindert. DerHauptsitz befindet sich in New York und London und die Kunden stammenvom amerikanischen Kontinent, aus Europa und Asien, aus den BereichenKonsumgüter, B2B-Firmensoftware, Einzelhandel, Telekom, Medien undUnterhaltung sowie Finanzdienstleistungen. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.truesight.consulting und unterwww.marketscienceconsulting.comInformationen zu UnitymediaUnitymedia ist der zweitgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland,ein führender Anbieter von Breitbandkabeldiensten inNordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Unitymedia isteine Tochtergesellschaft der Liberty Global plc. Mehr als 13Millionen Haushalte und 7,2 Millionen Kunden haben Abonnements für13,1 Millionen Dienste.Pressekontakt:Sebastian Shapiro für Truesight-MarketscienceSebastian.shapiro@truesight.consulting+1 917 605 0095 Tel.Original-Content von: Truesight Consulting, übermittelt durch news aktuell