Unity Software-Aktie: Besser hätte es nicht laufen können!

Nach dem Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei 210 Dollar ist die Unity Software-Aktie Mitte November in eine Korrektur übergegangen. In einem schwachen Gesamtmarkt sanken die Notierungen in der vergangenen Woche im Tief bis auf 127,21 Dollar. Zu diesem Zeitpunkt beliefen sich die Abschläge gegenüber dem November-Hoch auf fast 40 Prozent.

Die Dreifachunterstützung wird verteidigt

Erst auf Höhe der 200-Tage-Linie (EMA200) haben die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung