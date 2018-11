Unitedhealth: Das sieht gut aus!

Liebe Leser,

wie es scheint, sieht es bei Unitedhealth derzeit gut aus. Dies berichtete Jens Becker letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am 13.11.2018 um 23:03 Uhr notierte Unitedhealth an der Börse New York im Bereich „Managed Health Care" mit 269,23 USD. Die Entwicklung! Der 7-Tage-RSI liegt bei aktuell 21,36 Punkten, Unitedhealth ist also momentan überverkauft. Beim 25-Tage-RSI ist Unitedhealth weder überkauft noch

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.