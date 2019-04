United: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "United Technologies":

Per 11.04.2019, 07:25 Uhr wird für die Aktie United am Heimatmarkt New York der Kurs von 131,68 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für United entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: United schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,22 % und somit 0,21 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: United ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,83 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 63 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,56 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der United-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 125,79 USD. Der letzte Schlusskurs (131,66 USD) weicht somit +4,67 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (127,36 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,38 Prozent Abweichung). Die United-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die United-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.