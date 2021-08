United Wholesale Mortgage Aktie: Der Beginn von Kryptowährungstransaktionen!

United Wholesale Mortgage (NYSE:UWMC) hat Pläne angekündigt, der erste nationale Hypothekenkreditgeber zu werden, der Kryptowährung für Hauskredite akzeptiert.

Was geschah

CEO Mat Ishbia gab eine Vorschau auf die Expansion des in Pontiac, Michigan, ansässigen Unternehmens in den Bereich der Kryptowährungen während der Gewinnmitteilung für das zweite Quartal am Montag.

“Wir haben die Machbarkeit evaluiert und freuen uns darauf, das erste Hypothekenunternehmen in Amerika zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung