United Utilities: Was sagt man dazu?

Für die Aktie United Utilities aus dem Segment "Wasserversorgung" wird an der heimatlichen Börse London am 25.07.2018, 14:02 Uhr, ein Kurs von 705,52 GBP geführt.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir United Utilities einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob United Utilities jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die United Utilities-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die United Utilities-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 814,8 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 15,31 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (706,6 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält United Utilities somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

