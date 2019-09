United States SteelWar das alles, ?

Per 21.09.2019, 09:00 Uhr wird für die Aktie United States Steel am Heimatmarkt New York der Kurs von 10.83 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Stahl".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für United States Steel entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Derzeit schüttet United States Steel niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 1,13 Prozentpunkte (1,54 % gegenüber 2,67 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der United States Steel von 10,81 USD ist mit -35,96 Prozent Entfernung vom GD200 (16,88 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 12,87 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -16,01 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der United States Steel-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die United States Steel-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die United States Steel-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 1 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 22,75 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 110,45 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (10,81 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält United States Steel somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.