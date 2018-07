United States Lime & Minerals: Gut oder schlecht?

Am 25.07.2018 ging die Aktie United States Lime & Minerals an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 80,15 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Baumaterialien".Unsere Analysten haben United States Lime & Minerals nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt United States Lime & Minerals mit einer Rendite von -1,03 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die "Construction Materials"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,62 Prozent. Auch hier liegt United States Lime & Minerals mit 5,66 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

