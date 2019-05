United Security Bancshares: Das ist mal eine Nummer!

Für die Aktie United Security Bancshares stehen per 05.05.2019, 12:57 Uhr 10,49 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. United Security Bancshares zählt zum Segment "Regionalbanken".

Unsere Analysten haben United Security Bancshares nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,84. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von United Security Bancshares zahlt die Börse 11,84 Euro. Dies sind 51 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Handelsbanken" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 23,93. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: United Security Bancshares erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,33 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um 10,01 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -14,34 Prozent im Branchenvergleich für United Security Bancshares bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,4 Prozent im letzten Jahr. United Security Bancshares lag 13,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der United Security Bancshares führt bei einem Niveau von 28 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 52,75 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".