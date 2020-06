United Rentals: Was jetzt noch zu tun ist?

Weitere Suchergebnisse zu "United Rentals":

An der Heimatbörse New York notiert United Rentals per 13.06.2020, 15:30 Uhr bei 143.49 USD. United Rentals zählt zum Segment "Handelsunternehmen und Distributoren".

Wie United Rentals derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die United Rentals-Aktie sind 8 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 149 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (143,49 USD) ausgehend um 3,84 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält United Rentals von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der United Rentals-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 135,4 USD. Der letzte Schlusskurs (143,49 USD) weicht somit +5,97 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (125,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,6 Prozent), somit erhält die United Rentals-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die United Rentals-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von United Rentals im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um United Rentals. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".