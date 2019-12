United Power: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

An der Heimatbörse Frankfurt notiert United Power per 18.12.2019, 03:48 Uhr bei 0.03 EUR. United Power zählt zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses United Power auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt United Power damit 18,33 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,09 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 0,01 Prozent. United Power liegt aktuell 18,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die United Power-Aktie ein Durchschnitt von 0,05 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.025 EUR (-50 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (0,02 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+25 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der United Power-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. United Power erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für United Power. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 47,92 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass United Power momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist United Power auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,44). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. United Power wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.