United Parcel Service: Geht es jetzt um die Wurst?

An der Heimatbörse New York notiert United Parcel Service per 30.07.2018, 12:54 Uhr bei 118,67 USD. United Parcel Service zählt zum Segment "Luftfracht und Logistik". Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir United Parcel Service einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob United Parcel Service jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jens Becker.