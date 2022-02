United Parcel Service Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Software":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie United Parcel Service, die im Segment "Luftfracht und Logistik" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.02.2022, 02:28 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 225.07 USD.

Unsere Analysten haben United Parcel Service nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für United Parcel Service. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 19,73 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass United Parcel Service momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist United Parcel Service auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. United Parcel Service wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der United Parcel Service als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 14 Buy, 9 Hold, 1 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 8 Buy, 6 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 236,32 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 5 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 225,07 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. United Parcel Service zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

Sollten United Parcel Service Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich United Parcel Service jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur United Parcel Service Aktie.

United Parcel Service: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...