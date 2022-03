United Parcel Service Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie United Parcel Service, die im Segment "Luftfracht und Logistik" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.03.2022, 08:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 210.53 USD.

Unsere Analysten haben United Parcel Service nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für United Parcel Service liegen aus den letzten zwölf Monaten 13 Buy, 9 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu United Parcel Service vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 238,05 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (210,53 USD) könnte die Aktie damit um 13,07 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die United Parcel Service-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von United Parcel Service auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Sell"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für United Parcel Service blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von United Parcel Service bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,03. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von United Parcel Service zahlt die Börse 15,03 Euro. Dies sind 56 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Luftfracht und Logistik" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34,16. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.