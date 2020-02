United -OH: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

An der Börse NASDAQ CM notiert die Aktie United -OH am 09.02.2020, 22:09 Uhr, mit dem Kurs von 13.23 USD. Die Aktie der United -OH wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat United -OH auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,9 und liegt mit 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 22,14. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält United -OH auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt United -OH mit einer Rendite von 31,74 Prozent mehr als 24 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,62 Prozent. Auch hier liegt United -OH mit 24,12 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der United -OH von 13,83 USD ist mit +14,77 Prozent Entfernung vom GD200 (12,05 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 13,76 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,51 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der United -OH-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.