United Natural Foods Aktie: US-Aktienfutures meist höher als der Verbraucherpreisindex!

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel überwiegend höher, nachdem der Nasdaq in der vorangegangenen Sitzung nach einem Rückgang der Treasury-Renditen um mehr als 450 Punkte gestiegen war. Investoren warten auf die Ergebnisberichte von United Natural Foods Inc (NYSE:UNFI), Campbell Soup Company (NYSE:CPB) und Oracle Corporation (NYSE:ORCL). Der Verbraucherpreisindex für Februar wird um 8:30 Uhr ET veröffentlicht, während ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung