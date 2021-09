United Natural Foods-Aktie: Erwartungen übertroffen!

United Natural Foods Inc. (NYSE:UNFI) wird am Mittwoch aufgrund anhaltender Stärke höher gehandelt, nachdem das Unternehmen am Dienstag über den Erwartungen liegende Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres bekannt gab und eine über den Schätzungen liegende Prognose veröffentlichte.

United Natural Foods meldete einen bereinigten Quartalsgewinn von $1,18 pro Aktie, der die Schätzung von 80 Cents pro Aktie übertraf. Das Unternehmen meldete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung