United: Kaufen, verkaufen oder halten?

An der Börse NASDAQ CM notiert die Aktie United -Oh am 26.10.2021, 22:23 Uhr, mit dem Kurs von 15.0001 USD. Die Aktie der United -Oh wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Unsere Analysten haben United -Oh nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für United -Oh in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für United -Oh haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. United -Oh bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,41 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt United -Oh damit 17,84 Prozent über dem Durchschnitt (10,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 9,5 Prozent. United -Oh liegt aktuell 18,9 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: United -Oh hat mit einer Dividendenrendite von 3,88 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.11%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt +0,77. Aufgrund dieser Konstellation erhält die United -Oh-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.