United Internet und Drillisch reduzieren Dividende wegen Lizenzauktion drastisch

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

MONTABAUR/MAINTAL (dpa-AFX) - United Internet und seine Telekommunikationssparte 1&1 Drillisch haben ihre Ankündigung wahr gemacht: Beide Unternehmen kündigten am Montagabend an, wegen der immer noch andauernden 5G-Frequenzversteigerung den jeweiligen Hauptversammlungen eine nur noch eher symbolische Dividende vorschlagen zu wollen.



In beiden Fällen sollen fünf Cent je Anteilschein ausgeschüttet werden.

Die Unternehmen wollen so verhindern, dass wegen einer höheren Dividendenzahlung nicht mehr ausreichend Geld für die Ersteigerung von Lizenzen vorhanden ist. Ursprünglich hatte United Internet im Falle eines Nichterhalts einer Lizenz 90 Cent je Aktie und 1&1 Drillisch 1,80 Euro je Aktie ausschütten wollen. Im späten Aktienhandel auf Tradegate gab der Kurs von 1&1 Drillisch leicht nach, während sich die Papiere von United Internet stabil zeigten./he/bek