United Internet und 1&1-Tochter mit höherem Erlös und Betriebsergebnis

MONTABAUR/MAINTAL (dpa-AFX) - Der Telekommunikationsanbieter United Internet und seine Tochter 1&1 haben in den ersten neun Monaten des Jahres Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert.



Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg der Gruppenumsatz um 4,6 Prozent auf knapp 4,17 Milliarden Euro, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Montbaur mitteilte. Davon blieben 955,1 Millionen Euro als operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen übrig und damit gut 4,3 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Die im SDax notierte Tochter 1&1 mit Sitz in Maintal erlöste in den ersten neun Monaten des Jahres mit 2,9 Milliarden Euro gut 3,1 Prozent mehr. Das Betriebsergebnis stieg um 7,7 Prozent auf 552 Millionen Euro. In den Ergebniswerten beider Unternehmen ist ein periodenfremder Ertrag in Höhe von insgesamt 39,4 Millionen Euro aus dem vergangenen Jahr enthalten. Dieser resultierte aus der nachträglichen rückwirkenden Preisanpassung für die Mitnutzung des Telefonica-Deutschland-Netzes. Der Vorstand bestätigte die Prognosen beider Unternehmen./ngu/stk