United Internet plant weiter mit profitablem Wachstum - Dividende erhöht

MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Telekomkonzern United Internet will auch weiter viele Neukunden anlocken und dennoch profitabler werden.



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll nach den Plänen von Vorstandschef Ralph Dommermuth um 12 Prozent zulegen, wie das TecDax -Schwergewicht am Donnerstag in Montabauer mitteilte. Das gilt inklusive des Zukaufs Strato, der ab 1. April in den Konzern einbezogen wird. Damit ist das Ziel etwas niedriger als am Markt im Schnitt erwartet - United Internet muss für einige technische Umstellungen bei seinen DSL-Kunden Geld in die Hand nehmen. Im vergangenen Jahr war das operative Ergebnis vor Sonderposten um 11 Prozent auf 840,6 Millionen Euro geklettert. 2018 soll das operative Ergebnis dann erstmals eine Milliarde Euro erreichen.

Beim Umsatz rechnet der Konzern mit den Marken 1&1, GMX und Web.de mit einem Wachstum von 7 Prozent. Die Basis dafür sind die angepeilten 800 000 neuen Kundenverträge - ohne Strato. Dommermuth ist bei der Kundenprognose traditionell vorsichtig, auch vergangenes Jahr köderte sein Unternehmen mit einer Million neuen Verträgen deutlich mehr Neukunden, als es sich Anfang des Jahres zum Ziel gesetzt hatte. Der Umsatz kletterte 2016 um 6,3 Prozent auf 3,95 Milliarden Euro.