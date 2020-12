United Internet legt Traumstart hin!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von United Internet schon lange nicht mehr erlebt. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund vier Prozent. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 34,59 EUR ausgelotet. Der Kursverlauf von United Internet verspricht also spannend zu werden.

Anleger, die bei United Internet eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf von Puts. United Internet-Bullen dürfte angesichts der kräftigen Rallye das Lachen heute nicht mehr zu nehmen sein.

