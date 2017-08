United Internet: Vor charttechnischem Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

eine der beeindruckendsten Erfolgsgeschichten am deutschen Aktienmarkt in den letzten Jahren war und ist die Aktie der United Internet AG. Firmengründer und Großaktionär Ralph Dommermuth hat es dabei geschafft, aus einem kleinen Telekommunikationsladen in Montabaur einen deutschlandweit erfolgreichen Internetkonzern zu formen, der sich in absehbarer Zeit sogar berechtigte Hoffnungen auf einen Aufstieg in den DAX machen kann.

Fundamental günstige Bewertung

Denn immerhin weist die United Internet AG inzwischen einen Börsenwert von über 10 Mrd. Euro auf. Damit hat man so manchen DAX-Konzern wie bspw. die Deutsche Lufthansa (trotz der Kursrally zuletzt „nur“ knapp 9,25 Mrd. Euro schwer) hinter sich gelassen. Das Gute dabei ist, dass die Aktie damit jedoch fundamental noch keineswegs zu teuer erscheint, im Gegenteil.

So weist United Internet aktuell ein KUVe von ca. 2,5 bei einem KGVe von ca. 20 auf. Demgegenüber steht jedoch auch ein Umsatzwachstum zwischen 5-6% (zuletzt leicht gesenkt, vorherige Prognose bis zu 7%) sowie ein überproportionales, prozentual im unteren zweistelligen Bereich angesiedeltes, Gewinnwachstum (auf Basis des Gewinns je Aktie).

Charttechnisch erneut vor dem Ausbruch!

Doch es ist nicht nur die fundamental vergleichsweise günstige Bewertung, die die Aktie interessant macht. Auch charttechnisch sieht der Titel sehr gut aus, schickt er sich doch gerade wieder einmal an, über die runde 50-Euro-Marke nach oben auszubrechen. Zuletzt ist das Papier zwar schon zwei Mal daran gescheitert und fiel anschließend teilweise deutlich zurück. Dennoch scheint den Bullen die Kraft einfach nicht auszugehen und sie versuchen es schon wieder.

Zwar ist fraglich, ob die Aktie, die ja zuletzt schon eine Kursrally von rund +40% aufs Börsenparkett gezaubert hat, diesen charttechnischen Ausbruch wirklich sofort vollziehen kann. Aber Rücksetzer in Richtung 46 Euro wären wohl eher als Durchatmen, als erneutes Luftholen, zu klassifizieren. Fakt ist jedenfalls, dass auf Sicht von 6 Monaten ein charttechnischer Ausbruch über die Marke von 50 Euro zu erwarten ist, wodurch ein Kaufsignal mit Kurszielen zwischen 60 und 65 Euro generiert würde. Daher könnten sich Rücksetzer als Kaufgelegenheiten entpuppen, ein Stoppkurs sollte knapp unterhalb von 45 Euro gesetzt werden.

Ein Beitrag von Sascha Huber.