United Internet: Die Zahlen brachten neuen Schwung!

nach der Veröffentlichung der 9-Monats-Zahlen ist die United Internet Aktie auf neue Jahreshochs gestiegen. Die 12-Monats-Performance liegt nun im Bereich +53% – das kann sich doch sehen lassen! Offensichtlich kamen die neuen Zahlen also gut an. Hier der Blick auf die Eckdaten: Das Unternehmen merkte in der entsprechenden Veröffentlichung an, dass man den „Wachstumskurs in den ersten 9 Monaten 2017 fortgesetzt“ habe. Und das stimmt auch: Denn der Umsatz stieg um 6,4% auf 3,008 Mrd. Euro. Allerdings gilt es hier einschränkend zu bemerken, dass darin Umsätze von Neuerwerbungen enthalten sind: „Strato, ProfitBricks und Drillisch“ werden explizit genannt.

United Internet: Ebit stieg um 9,7%

Aus diesen genannten Quellen flossen den Zahlen zufolge zusammen rund 119,1 Mio. Euro an Umsätzen, die im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch nicht enthalten waren. Aber auch ohne diese Zukäufe – also „organisch“, so nennt man das ja – gab es bei United Internet Wachstum. Die Zahl der Kundenverträge konnte organisch in den ersten drei Quartalen 2017 um 0,61 Mio. gesteigert werden. Durch die Übernahmen kamen „5,22 Mio. weitere Kundenverträge aus der Erstkonsolidierung von Drillisch und Strato“ hinzu. Da auch das Ebit um 9,7% stieg, können sich die neuen Zahlen in der Tat sehen lassen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.