United Internet: Wie geht es nun weiter?

Die Aktie von United Internet ist Ende Oktober stark unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen eine Gewinnwarnung veröffentlicht hat. In einer Ad-hoc-Meldung wurde mitgeteilt, dass nach Erhalt des Gutachtenentwurfs in einem Preisanpassungsverfahren die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2019 auf etwa 1.250 Mio. Euro reduziert wurde. So kam es zu einem starken Kurseinbruch, die Aktie büßte mehr als 26 Prozent ihres Wertes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



