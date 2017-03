United Internet: Was hinter dem Höhenflug steckt

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

United Internet ist durch die Umstellung der deutschen Fernsehlandschaft auf DVB-T2 noch einmal in die Schlagzeilen geraten. Der Technik-Anbieter dürfte auch an dieser Umstellung verdienen, da sich betroffene Kunden möglicherweise nach Alternativen umschauen. So ähnlich erging es dem Unternehmen aus Montabaur, als die Bundesregierung bekannt gab, sie würde annähernd 1 Milliarde Euro für das Internet ausgeben. Insgesamt scheint die Aktie auf dem Weg zu neuen Rekorden zu sein.

United Internet im klaren Aufwärtstrend

United Internet hat erst vor wenigen Tagen einen neuen 6-Monats-Rekord aufgestellt. Dabei ist die Aktie auf einen Kurs von 42,30 Euro gesprungen. Aktuell notiert sie knapp darunter, könnte aber schon in wenigen Tagen erneut auf dieses Top zugehen. Denn die Aktie befindet sich in einem fast idealtypischen Aufwärtstrend.

Der GD200 ist annähernd 10 % vom Kurs entfernt. Der GD100, maßgeblich für die Identifikation mittelfristiger Trends, hat sich schon um mehr als 10 % von der Aktie entfernt. Zudem ist die Distanz zum GD50 auf über 5 % angewachsen. Technische Analysten sprechen von einem deutlichen Aufwärtstrend, der sich fortsetzen sollte.

Das erste Kursziel über dem Top ist daher das Allzeithoch von 51,35 Euro. Diese war am 2. Dezember 2015 markiert worden. Der Abstand beträgt immerhin 18,5 %. Dies ist damit gleichzeitig das aktuelle Potenzial des Wertes, der sich im grünen Bereich befindet.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.