United Internet: Volltreffer mit + 48% und jetzt über dem Kaufsignal!

Am 06. März hatten wir eine Trading-Chance mit United Internet angeboten. Der Artikel wurde am folgenden Tag unter folgender Überschrift veröffentlicht: „United Internet: Wird der Widerstand jetzt geknackt? Trading-Chance!“ In der Mitteilung an die Abonnenten hatten wir einen Einstiegskurs für die Aktie und als Alternative für mutige Trader ein Knockout-Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, das im Moment bei gut 48% im Plus liegt. Diesen Trading-Tipp hatten wir am 19.03. noch einmal wiederholt und wie folgt getitelt: „United Internet: Der Kampf um den Widerstand könnte gewonnen werden!“ Am letzten Sonntag konnten wir bereits eine Erfolgsmeldung präsentieren, denn unsere Prognose hatte wieder einmal gepasst. An der Kursentwicklung sehen Sie, dass der Ausbruch aus dem Seitwärtstrend mit einem kräftigen Kursschub geschafft wurde und der alte charttechnische Widerstand bei 39,62 Euro, wie auch die psychologische Hürde von 40,00 Euro deutlich genommen wurden.

Jetzt hat die Aktie sogar das Kaufsignal bei 41,45 Euro geknackt und der nächste Widerstand kommt erst bei 45,79 Euro. Der Kursschub wurde durch die Meldung verursacht, dass sich United Internet an dem führenden Anbieter von cloudbasierten Online-Marketing-Lösungen „RankingCoach“ mit 29,93% beteiligt hat. RankingCoach soll als Technologiepartner für 1&1 zur Verfügung stehen. Nach dieser Veröffentlichung gab es bisher noch keine Analystenmeinungen dazu und kein Update in den Bewertungen. Es ist aber davon auszugehen, dass diese Beteiligung auch die Analysten nur positiv sehen können und vielleicht sogar ihre Kursziele anheben.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.