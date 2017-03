United Internet: Treffer! Unsere Prognose hat mal wieder gepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Am letzten Sonntag hatten wir mit folgendem Artikel eine Trading-Chance angeboten: „United Internet: Der Kampf um den Widerstand könnte gewonnen werden!“ Der von uns erwartete Ausbruch über den Widerstand ist eingetreten und der Börsentipp ist angelaufen. Mit dem konkreten Einstiegskurs hatten wir ein Hebel-Produkt vorgeschlagen, das auch jetzt noch für die Gewinnmaximierung eingesetzt werden kann. Das Unternehmen hatte am Donnerstag die Zahlen vorgelegt und konnte wieder einmal bei Kundenverträgen, Umsatz und Ergebnis überzeugen. Außerdem wurde die Dividende auf 0,80 Euro pro Anteilschein erhöht. In einem insgesamt nicht sonderlich freundlichen Marktumfeld kam der Kursaufschlag mit einem Tag Verspätung am Freitag, was den von uns prognostizierten Sprung über den Widerstand bei 39,80 Euro brachte. Bei Kursen über dem Widerstand werden die Karten jetzt neu gemischt.

Reich mit nur 1.000 Euro!

Börse ist nur etwas für Reiche? Wer so denkt wird heute eines Besseren belehrt! Denn es ist sehr wohl möglich für Sie mit nur 1.000 Euro an der Börse erfolgreich zu sein. Mit Rolf Morriens Meisterwerk „Reich mit 1.000 €“ kassieren Sie ab sofort einfache Aktien-Gewinne. Sichern Sie sich den Report heute völlig kostenlos! Klicken Sie jetzt HIER und werden Sie mit Rolf Morrien an der Börse reich!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.