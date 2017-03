United Internet: Der Kampf um den Widerstand könnte gewonnen werden!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Der charttechnische Widerstand bei 40,00 Euro (exakt 39,62 Euro) ist für United Internet schon seit Juli 2016 eine nicht zu überwindende Hürde. Viele Anläufe wurden in diesem Bereich abgefangen und es sieht jetzt so aus, als ob der nächste Versuch gestartet wurde. Allein zwischen dem 22.02. und 03.03. gab es sechs Versuche, die alle Rohrkrepierer waren…usw.“

Wie man am Kursverlauf sieht, kamen die nächsten Versuche am 07.03. und am 17.03. und wir gehen jetzt davon aus, dass die Hürde in der nächsten Woche genommen wird. Das Unternehmen präsentiert am 23. März den Jahresabschluss und wir gehen davon aus, dass die Zahlen den Analysten und Anlegern gefallen werden. Die Chartindikatoren sind in einem positiven Bereich und wenn die Erwartungen der Experten erfüllt werden, erfolgt der große Ausbruch. Wie immer, sind die Risiken allerdings vorhanden, denn wenn auch nur ein Haar in der Suppe gefunden wird, kann es auch nach unten gehen.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.