United Internet: Hat man Wachstum teuer erkauft?

zu United Internet erschienen im Dezember 6 neue Analysteneinschätzungen. Bestimmendes Thema war die Übernahme des Webhosting-Unternehmens Strato für 600 Mio. Euro.

Wachstum teuer erkauft?

Die meisten Experten werteten den Zukauf als wichtigen Impuls, der den Kurswert auf mittlere Sicht steigern könnte. Lediglich Dominik Klarmann von HSBC war von dem Deal nicht überzeugt. Er monierte, dass sich der Telekomanbieter sein Wachstum nun teuer erkaufen müsse. Mit anderen Worten: Der Umsatz wird angesichts von zwei Millionen Neukunden zwar deutlich zulegen, aber die Marge im Hinblick auf die Kosten kaum mithalten können. Karsten Oblinger von der DZ Bank verharrte zunächst ebenfalls bei einem eher konservativen Kursziel. Er stellte aber eine Anhebung in Aussicht, sobald die Kartellbehörden der Übernahme zugestimmt haben.

United gewinnt Substanz hinzu

Für die übrigen Analysten sprachen jedoch weitaus mehr Argumente für den Kauf als dagegen. Der gesamte Markt befinde sich auf Konsolidierungskurs, so Cengiz Sen von Equinet. Da könne United Internet nicht abseits stehen. Markus Friebel von Independent Research sprach von einem „attraktiven Kaufpreis“, den das Internetunternehmen ausgehandelt habe. Und Leonhard Bayer von Hauck & Aufhäuser lobte, dass United Internet eine gute Ergänzung zum eigenen Portfolio (1&1, web.de, gmx.de) gefunden habe. Zudem könne Strato eine stolze EBITDA-Marge von aktuell 39 % vorweisen. United Internet erwerbe also gute Substanz hinzu.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Equinet: „Buy“ – 55,00 Euro (+47 %)

Independent Research: „Kaufen“ – 50,00 Euro (+34 %)

Hauck & Aufhäuser: „Buy“ – 50,00 Euro (+34 %)

Deutsche Bank: „Kaufen“ – 48,00 Euro (+29 %)

DZ Bank: „Kaufen“ – 45,00 Euro (+21 %)

HSBC: „Hold“ – 42,00 Euro (+13 %)

