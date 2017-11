United Internet: Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

wie es scheint, hat United Internet neue Fahrt aufgenommen und schwingt sich zu neuen Höhen auf. Dies berichtete Peter Niedermeyer letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Die 9-Monats-Zahlen von United Internet haben überzeugt, denn danach ist die Aktie auf neue Jahreshochs gestiegen.

Die Zahlen! Die 12-Monats-Performance liegt nun im Bereich +53% und der Wachstumskurs des Unternehmens hat sich in den ersten 9 Monaten 2017 fortgesetzt. So stieg etwa der Umsatz um 6,4% auf 3,008 Mrd. Euro, inklusive der Umsätze von Neuerwerbungen wie Strato, ProfitBricks und Drillisch. Diese Neuerwerbungen brachten zusammen rund 119,1 Mio. Euro an Umsätzen ein. Auch organisch konnte United Internet wachsen. Es gab eine Steigerung um 0,61 Mio. bei der Zahl der Kundenverträge in den ersten drei Quartalen 2017 und durch die Übernahmen kamen 5,22 Mio. weitere Kundenverträge hinzu. Das Ebit ist zudem um 9,7% gestiegen.

Wie wird es mit dem Unternehmen und mit dessen Aktie nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.

