United-Internet-Großaktionär Dommermuth schielt auf Aktienmehrheit

MONTABAUR (dpa-AFX) - United-Internet-Chef Ralph Dommermuth will seinen Anteil an dem Internetkonzern auf etwas mehr als die Hälfte aufstocken.



Dommermuth prüft, ob er über eine existierende oder neu zu gründende von ihm beherrschte Gesellschaft ein freiwilliges Erwerbsangebot für 17 Millionen United-Internet-Aktien zu 35 Euro das Stück abgibt. Der von ihm kontrollierte Anteil würde damit auf circa 51 Prozent steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend in Montabaur mit. Zuletzt hielt Dommermuth etwas mehr als 42 Prozent der 194 Millionen United-Internet-Anteile. Sollte es dazu kommen, würde es sich der Vorstandschef knapp 600 Millionen Euro kosten lassen, die Mehrheit an dem von ihm gegründeten Unternehmen zu übernehmen./zb

Finanztrends Video zu MDAX (Performance)



mehr >