United Internet: Gewinn pro Aktie im Blick!

Liebe Leser,

die United Internet-Aktie steht bekanntlich nahezu auf Jahreshoch und die 12-Monats-Performance von gut +50% kann sich sehen lassen. Die jüngsten 9-Monats-Zahlen sahen auch recht gut aus (Umsatz +6,4%, Ebit +9,7%), allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einige Unternehmen neu gekauft worden waren (neben Strato und ProfitBricks natürlich Drillisch). Wie sah es es denn aber eigentlich mit dem Gewinn (= EPS, earnings per share, wie der Angelsachse sagt) pro Aktie aus? Dazu nennt United Internet ein operatives EPS von 1,53 Euro. Das fand ich auf den ersten Blick etwas enttäuschend, denn es lag laut United Internet exakt auf dem Niveau des Vorjahres.

United Internet: Operatives EPS von 1,53 Euro in den ersten neun Monaten 2017

Doch ein Blick auf die Details zeigt, dass der Wert von 1,53 Euro deshalb so niedrig ausfiel, weil es einige außergewöhnliche Belastungen gab. So sollen -0,10 Euro/Aktie durch nicht cash-wirksame Abschreibungen im ersten Quartal auf die Rocket Internet-Beteiligung zustande gekommen sein. Die Übernahmen wirkten sich ebenfalls negativ auf das EPS aus und es gab noch EPS-Effekte durch Steuereffekte der Übernahmen etc. pp. – das gilt es zu berücksichtigen. Denn eigentlich ist das EPS von 1,53 Euro auf 2,88 bzw. 3,05 Euro gestiegen, wie gesagt vor besagten (einmaligen) negativen Effekten. Und diese Zahlen deuten doch darauf hin, dass United Internet derzeit sehr stark wächst, nicht nur durch Zukäufe, sondern eben auch organisch.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.