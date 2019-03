United Internet: Darum sollte es für die Aktie wieder nach oben gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Die Aktie von United Internet startete gut ins neue Jahr, musste jedoch bereits ab dem 9. Januar den Bären das Feld überlassen. Es begann eine massive Abwärtsbewegung, die erst am 14. Februar knapp oberhalb der 30-Euro-Marke endete. Der Wertverlust betrug zu diesem Zeitpunkt gut 23 Prozent. In der Folge konnten die Käufer den Kurs wieder stabilisieren und schafften am vergangenen Dienstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.