United Internet: Alles unter Kontrolle?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie United Internet, die im Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 14.09.2019, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 34.77 EUR.

Die Aussichten für United Internet haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt United Internet mit einer Rendite von -20,03 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,18 Prozent. Auch hier liegt United Internet mit 4,84 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für die United Internet sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 11 Buc, 3 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das United Internet-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (8 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die United Internet. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 43,08 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 24,83 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 34,51 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Internet liegt bei einem Wert von 39,34. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (KGV von 27,26) über dem Durschschnitt (ca. 44 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist United Internet damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.