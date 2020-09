United Internet: Die Anleger reagieren verschnupft und greifen wieder zu

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

United Internet korrigierte am Wochenende die Gewinnerwartungen für das laufende Jahre. Der veränderte Ausblick gefiel den Anlegern am Montag überhaupt nicht. Sie ließen die Aktie wie eine heiße Kartoffel fallen. Der vor dem Wochenende noch behauptete 50-Tagedurchschnitt wurde aufgeben und der Kurs startete mit einer großen Kurslücke zwischen 39,90 und 34,13 Euro in den Handel.

Im weiteren Verlauf des Tages ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung